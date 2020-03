NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF angesichts der Coronavirus-Krise von 58 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein kurzfristiger Schock bei der Nachfrage nach Chemieprodukten vor allem in Europa veranlasste ihn zu einer Senkung der Schätzungen für insgesamt 17 Branchenwerte, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/bek



