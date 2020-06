HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF von 56,50 auf 55,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemiekonzern dürfte nicht nur im zweiten Quartal schwere Zeiten erleben, sondern auch danach noch, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngste Kurserholung mache die Aktie zudem "angreifbar" für Rücksetzer, besonders nach Auszahlung der 2019er Dividende Mitte Juni./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2020 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



