FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für BASF von 46 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Christian Faitz untersuchte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Unternehmen aus dem europäischen Agrarchemiebereich auf mögliche Einflüsse durch Covid-19. Er hält eine neue Wertschätzung der lokalen Landwirtschaft für möglich und sieht Vorteile für die Preisgestaltung. Unternehmen mit Schwerpunkt auf Agarchemie und Saatgut dürften am besten dran sein, Düngerhersteller indes eher weiter leiden./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



