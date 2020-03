FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat BASF von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 59 auf 54 Euro gesenkt. Analyst Peter Spengler reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie erneut seine Schätzungen für den Chemiekonzern wegen der Coronavirus-Belastungen, die in der Unternehmensprognose nicht voll abgedeckt seien. Der aktuelle Aktienkurs nehme eine Gewinnwarnung aber vermutlich schon vorweg. Die Papiere notierten aktuell unter ihrem Buchwert in Höhe von 48,50 Euro./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 10:35 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / 10:46 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.