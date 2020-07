NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach endgültigen Zahlen für das zweite Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Zwar stünden die Resultate des Chemiekonzerns im Einklang mit den bereits bekannten Eckdaten, doch sei der Ausblick für das dritte Quartal viel vorsichtiger als erwartet, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die durchschnittlichen Gewinnerwartungen des Marktes für 2020 erschienen viel zu hoch, wenngleich das Unternehmen den Ausblick für das dritte Quartal als konservativ bezeichnet habe./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2020 / 06:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2020 / / UTC



