ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BASF nach Zahlen und einem Ausblick auf 2021 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Er bleibe mit seiner operativen Gewinnschätzung (Ebit) um zehn Prozent über der vom Chemiekonzern genannten Zielspanne, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei verwies er unter anderem auf eine anhaltend positive Entwicklung in der Öl- und Gassparte sowie dem Geschäft mit Werkstoffen und Vorprodukten./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / 16:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2021 / 16:09 / UTC



