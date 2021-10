NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Langsam werde es zur Gewohnheit, dass der Chemiekonzern den Jahresausblick anhebe, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei nun schon das dritte Mal in diesem Jahr. Die Gewinnerwartungen des Marktes dürften angesichts der starken Resultate im dritten Quartal weiter steigen./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2021 / 05:52 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.