NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach einer Agrarkonferenz des US-Analysehauses auf "Outperform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Alle Redner hätten sich optimistisch gegeben, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das Agrarmarktumfeld bleibe positiv, die Preise für Feldfrüchte dürften noch längere Zeit hoch bleiben. Zudem berge auch die staatliche Regulierung Potenzial, etwa wenn Gen-Editierung in der EU zugelassen werden würde./mis/ajx



