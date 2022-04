NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BASF vor Zahlen auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi setzte die Aktie in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zudem auf die "Positive Catalyst Watch"-Liste von JPMorgan und zählt sie zu seinen bevorzugten Zyklikern. Die europäischen Chemieunternehmen sollten dank einer guten Nachfrage sowie einer hohen Preissetzungsmacht ein starkes erstes Quartal hinter sich haben. Angesichts bereits bekannter, starker Eckdaten der Ludwigshafener dürfte hier der Fokus noch stärker als generell auf Aussagen zum laufenden Quartal und zum Jahr liegen. Udeshi erwartet eine Bestätigung der bisherigen Ziele und sieht die Aktie attraktiv bewertet./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2022 / 23:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2022 / 01:19 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.