ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für British American Tobacco nach einem Gespräch mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 3200 Pence belassen. Die Tabakindustrie sei relativ immun gegen die Corona-Krise, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sollte es doch zu Problemen kommen, dürfte BAT gut damit zurecht kommen. Für sein Kauf-Votum sprächen die Rekordpreise im Kerngeschäft und die hohe Wettbewerbsfähigkeit bei den E-Zigaretten. Hinzu komme die sehr attraktive Bewertung./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 20:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.