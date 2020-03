ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für British American Tobacco von 4200 auf 4070 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die aktuelle Bewertung werde dem klassischen Geschäft und dem Potenzial mit Next Generation Produkten (NGP) nicht gerecht, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2020 / 18:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2020 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.