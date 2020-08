NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für British American Tobacco nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 4250 auf 3500 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Sie habe einen Abschlag zur zehnjährigen Durchschnittsbewertung vorgenommen, um unter anderem der größeren Unsicherheit wegen steigender regulatorischer Risiken in den USA Rechnung zu tragen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie zu den Aktien des Tabakkonzerns. Die Expertin verwies zum Beispiel auf ein mögliches Verbot zum Verkauf von Menthol-Zigaretten./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2020 / 18:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2020 / 18:16 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.