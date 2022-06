NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Die deutlich überdurchschnittliche Kursentwicklung in diesem Jahr sei gerechtfertigt, schrieb Analyst Jared Dinges in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er unterstrich die starke Preismacht, die nach wie vor wenig anspruchsvolle Bewertung, die beträchtlichen Kapitalausschüttungen und die von steigenden Rohstoffpreisen relativ wenig tangierte Kostenbasis./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2022 / 22:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2022 / 00:15 / BST



