FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Bayer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 85 Euro angehoben. Die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns seien schlicht unterbewertet, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit seinen Schätzungen befinde er sich am untersten Ende der vom Unternehmen für das laufende Jahr ausgegebenen Prognosen. Selbst in einem ungünstigen operativen Szenario spreche eine jährliche durchschnittliche Wachstumsrate des Gewinns je Aktie von zehn Prozent bis 2023 für die Papiere./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.