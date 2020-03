MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Die am Wochenende vorstellten Studiedaten zum Gerinnungshemmer Xarelto und dem Herzmedikamentenkandidaten Vericiguat seien positiv zu werten, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei der Kursrückschlag im Zuge des Corona-Crash übertrieben. Die defensiven Qualitäten des Pharma- und Agarchemiekonzern würden am Markt aktuell nicht ausreichend gewürdigt. Auch dass Bayer am Datum für die Hauptversammlung festhalte und die Dividende damit pünktlich fließen werde, sei positiv./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2020 / 08:43 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.