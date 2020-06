HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Bayer nach abermaligen Spekulationen über eine mündliche Einigung in US-Glyphosat-Fällen auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Nachdem es bereits mehrfach solche Spekulationen gab, zweifelten Investoren inzwischen an einer umfassenden Beilegung der Rechtsstreitigkeiten, die es für eine nachhaltige Kurserholung aber brauche, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er zeigte sich indes zuversichtlich, dass es bald zu einer Lösung kommen wird./ck/jha/



