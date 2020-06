HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Dass ein US-Gericht eine 2018 erteilte Zulassung für eine Variante des Unkrautvernichters Dicamba für nicht länger zulässig erklärt habe sei ein Rückschlag, aber ein handhabbarer, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. So könnte die Entscheidung, die ein Anwendungsverbot für Produkte von Bayer und BASF bedeutet, vor dem obersten US-Gericht angefochten werden. Zudem könnte mit einer neuen Zulassung durch die US-Umweltbehörde EPA das Problem umgangen werden./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2020 / 06:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.