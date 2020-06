MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Bayer nach einem Milliardenvergleich in mehreren US-Rechtsstreitigkeiten auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analyst Markus Mayer sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von sehr positiven Nachrichten. Nach den Vergleichen verschwinde nun dieses Damoklesschwert über dem Agrarchemie- und Pharmakonzern, was zu einer Neubewertung der Aktie führen sollte in Richtung seines Kursziels, so Mayer. Der Experte bekräftigte seine Einschätzung für Bayer als einer seiner Favoriten im Chemiesektor./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2020 / 08:42 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2020 / / CEST





