HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen von 60 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vergangene Jahr und der Ausblick auf 2021 seien zwar für viele Investoren eine Enttäuschung, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch der Gegenwind für den Pharma- und Agrarchemiekonzern etwa durch den schwächeren brasilianischen Real sollte nur temporär sein./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2021 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





