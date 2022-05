ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer nach einem Rückschlag in puncto Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die US-Regierung hatte dem obersten Gericht im Land von der Annahme eines wegweisenden Falls abgeraten. Der Supreme Court sei in der Vergangenheit zu 90 Prozent den Empfehlungen der Regierung gefolgt, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er argumentierte zwar nicht, dass die Streitigkeiten rund um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat bald kein Thema mehr für den Agrarchemie- und Pharmakonzern sein werden, aber die deswegen vorgenommen Rückstellungen seien vernünftig./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 06:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 06:35 / GMT



