ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer angesichts eines weiteren gewonnenen Prozesses um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Dies sei der dritte gewonnene Prozess in Folge für den Agrarchemiekonzern, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun stehe es 3:3 im Verhältnis zu den verlorenen Fällen. Damit werde sich aber wohl nichts an den Rückstellungen für zukünftige Rechtsstreitigkeiten ändern. Gewartet werde auf Neuigkeiten in einem Vergleichsfall und auf eine wegweisende Entscheidung des obersten US-Gerichts./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2022 / 06:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2022 / 06:27 / GMT



