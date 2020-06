HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Bayer nach einem milliardenschweren Vergleich in den USA von 64 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach der nun erzielten Einigung mit den US-Klägern rund um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat könne der Agrochemiekonzern die wesentlichen Verfahrenskomplexe der übernommenen Tochter Monsanto beilegen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Längerfristig sollte sich der juristische Deal positiv auswirken, da sich die Leverkusener nun wieder auf das eigentliche Geschäft fokussieren könnten./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2020 / 10:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2020 / 10:30 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.