NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analyst Richard Vosser bezieht sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die Entscheidung eines US-Gerichts, wonach bestimmte, bis Ende 2020 zugelassene Unkrautvernichter mit dem Wirkstoff Dicamba von Bayer nicht mehr verwendet werden dürfen. Der Gewinneinfluss sollte 2020 noch begrenzt sein, doch könnte der operative Konzerngewinn 2010 mit rund zwei Prozent belastet werden, erklärt der Analyst. Zudem könnte es für Bayer in den laufenden Klagen von Landwirten wegen angeblicher Schäden durch den Einsatz von Dicamba auf Nachbarfeldern schwieriger werden./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2020 / 08:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2020 / 08:45 / BST



