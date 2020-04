NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Bayer vor der Berichtssaison im Pharma- und Biotechsektor von 88 auf 86 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Wimal Kapadia gab in einer am Dienstag vorliegenden Studie eine erste Einschätzung der Auswirkungen durch die Corona-Krise ab. Auf Bayer blickt er aus Sicht der Aktienbewertung weiter optimistisch./tih/nas



