LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Im Markt für Medikamente zur Behandlung von Multipler Sklerose (MS) sehe er einen starken Wettbewerb, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er passe sein Marktmodell und einige Einschätzungen an, hieß es weiter./ssc/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 / 17:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2020 / 17:58 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.