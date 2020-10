==== Nur ProFeed ====



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Bayer trotz vorsichtiger Unternehmensaussagen für das kommende Jahr erst einmal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die erstmals genannten Ziele des Pharma- und Agrarchemiekonzerns für 2021 lägen unter den Konsensschätzungen, was insbesondere auf die gesenkten Wachstumsziele für das Agrargeschäft zurückgehe, schrieb Analystin Emily Field in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie will nun ihre Schätzungen überdenken./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2020 / 20:42 GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2020 / 20:42 GMT





