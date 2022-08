LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach Phase-II-Studiendaten zum Medikamentenkandidanten Asundexian auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Daten hätten das gute Profil des Mittels mit Blick auf Blutungsrisiken untermauert, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe sich in einer der beiden Studien in der höchst getesteten Dosierung mit Blick auf die Schlaganfallprävention eine Verbesserung in Relation zu einem Placebo gezeigt./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2022 / 18:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2022 / 18:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.