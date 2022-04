HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Baywa von 45 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Agrarhändler stehe vor einem erneuten Rekordjahr, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Baywa profitiere von einer Ausweitung der mitteleuropäischen Agrarproduktion infolge der geopolitischen Situation in Osteuropa. Er rechnet kurzfristig nicht mit einem Rückgang des hohen Preisniveaus bei Grundnahrungsmitteln, sondern mit einer weiteren Preisinflation./tih/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.