BayWa Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Baywa von 32 auf 35 Euro angehoben, die Einstufung nach den jüngsten Kursgewinnen aber auf "Halten" belassen. Der Konzern habe im herausfordernden Corona-Jahr 2020 einen Rekord-Gewinn vor Zinsen und Steuern erzielt, wobei er in einigen Geschäftsfeldern von Covid-Sonderkonjunkturen profitiert habe, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei ein mit Blick auf das Wachstum im Bereich Erneuerbarer Energien wichtiger Deal realisiert worden. Allerdings nehme gerade hier der Wettbewerb durch Quereinsteiger zu./mis/ajx



