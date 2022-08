ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,60 Euro belassen. Nach einer insgesamt starken Quartalsberichtssaison sehe er die spanischen Banken weiter positiv, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die geplante Übergewinnsteuer in Spanien und die damit verbundene Senkung seiner Schätzungen wiege allerdings schwerer. Die stärker international ausgerichteten Häuser Santander und BBVA, unter denen er BBVA bevorzuge, seien günstiger bewertet als die eher auf den heimischen Markt fokussierten Institut Caixabank, Sabadell und Bankinter, die hingegen eine relativ sichere Wette auf steigende Zinsen in der Eurozone seien und die Risiken steigender Kreditkosten einfacher schultern könnten./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2022 / 14:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2022 / 14:18 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.