FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BBVA von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 6,40 auf 6 Euro gesenkt. Das eher unbedeutende Geschäft in Russland und der Ukraine und begrenzte Abhängigkeit von der russischen Wirtschaft könnten spanischen Banken in der aktuell unsicheren Lage einen Vorteil bringen, schrieb Analyst Alfredo Alonso in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei die spanische Konjunktur nicht immun gegen die Auswirkungen des Kriegs und betroffen von Inflationsdruck und Lieferproblemen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2022 / 06:45 / CEST



