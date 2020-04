ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA vor den Quartalszahlen spanischer Banken auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,30 Euro belassen. Diese deckten zeitlich nur zwei Wochen der Schließungen infolge der Coronavirus-Pandemie ab und seien mithin rückblickend, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Möglicherweise ließen sich aber erste Annahmen bezüglich Kreditausfällen treffen, auch wenn er diesbezüglich nicht sehr hoffnungsvoll sei./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / 04:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



