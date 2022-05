NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 6,90 auf 6,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Steigende Zinsen seien bei den iberischen Banken weithin eingepreist, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. BBVA habe eine robuste Kapitaldecke und operiere zudem in Märkten mit einer starken Eigenkapitalrendite, etwa in Mexiko. Allerdings sei die Bank auch in der Türkei vertreten, die unter hohem Inflationsdruck stehe./jcf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 22:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2022 / 12:15 / BST



