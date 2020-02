FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Bechtle von 87 auf 138 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Martin Jungfleisch untersuchte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die Nachhaltigkeit eines zweistelligen organischen Wachstums am Markt für IT-Dienstleistungen im deutschsprachigen Raum. Bechtle bleibe eine Anlage von Qualität, im Kurs seien die positiven Aspekte aber auch schon eingepreist./tih/ajx



