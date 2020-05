FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Bechtle von 120 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Liste der Vorstände, die sich jetzt optimistischer für eine baldige Konjunkturerholung zeigten als noch Ende März, sei mit dem Bechtle-Chef Thomas Olemotz länger geworden, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er thematisierte in seiner Studie auch den Home-Office-Trend in Zeiten der Corona-Pandemie./tih/mis



