NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Befesa von 38 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Sylvia Barker kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen für den Recycler angesichts angepasster Rohstoffpreis-Annahmen. Die Aktie werde wohl erst wieder bei höheren Zinkpreisen attraktiv./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2020 / 18:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.