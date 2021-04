Befesa Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Befesa vor Zahlen zum ersten Quartal von 52 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Sylvia Barker verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf das nun günstigere Umfeld bei den Zink-Schmelzlöhnen für die Aufbereitung von Zinkkonzentraten und erhöhte ihre Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) des Industrierecyclers in diesem Jahr. Damit liege sie nun über der Markterwartung./la/mis



