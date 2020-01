LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Beiersdorf von 123 auf 126 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf ein enttäuschendes Jahr 2019 im Konsumgütersektor dürfte ein Jahr 2020 mit anhaltend schwierigen Bedingungen folgen, schrieb Analyst Jeremy Fialko in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei Beiersdorf jedoch sollte sich die zuletzt gute Entwicklung fortsetzen. 2020 sollte ein gutes Jahr für die Körperpflegesparte der Hamburger werden, da die neue Strategie an Tempo gewinne. Das Wachstum im Klebstoffgeschäft mit Tesa sollte indes weiter niedrig bleiben./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 13:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2020 / 16:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.