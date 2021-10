HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 114 auf 109 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe die Markterwartung insgesamt nahezu erfüllt, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Kursrutsch nach der Vorlage der Kennziffern sei übertrieben und es ergebe sich eine attraktive Einstiegsgelegenheit in die Aktien. Dass sich das Wachstum der Luxusmarke La Prairie abgeschwächt habe, sollte keine große Überraschung sein, ergänzte der Experte mit Blick auf die Risiken im Zusammenhang mit den steigenden Corona-Fällen. Diese beeinträchtigen die soziale Mobilität der Kunden./la/mis



