HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 106 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erwartungen an den Hersteller von Kosmetika und Klebstoffen blieben anspruchslos, schrieb Analyst James Targett in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Hamburger dürften von einer Erholung der wichtigsten Absatzmärkte profitieren und hätten mithin das Potenzial für eine Kehrtwende zum Positiven. Für 2022 und 2023 senkte der Experte die Schätzungen leicht./bek/gl



