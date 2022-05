NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf vor dem Investorentag am 9. Juni auf "Buy" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Analystin Molly Wylenzek beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit dem Status quo des laufenden strategischen Wandels. Die Neuausrichtung sei eine der vielversprechendsten im europäischen Konsumgütersektor. Die Aktie bleibe attraktiv bewertet./tih/jha



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2022 / 14:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2022 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.