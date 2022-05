HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Beiersdorf vor einer Kapitalmarktveranstaltung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 101 auf 109 Euro angehoben. Der Konsumgüterkonzern habe mit einem hohen organischen Umsatzwachstum im ersten Quartal einen guten Jahresstart hingelegt und könne eine starke Bilanz vorweisen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei eine gute Anlage, um dem derzeit schwierigen Marktumfeld zu trotzen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.