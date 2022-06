NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf anlässlich des Kapitalmarkttages auf "Buy" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Analystin Molly Wylenzek hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die auf das obere Ende der Erwartungen angehobenen Umsatzprognosen und den neuen Mittelfristausblick des Konsumgüterkonzerns hervor. Zudem habe sich das Unternehmen verpflichtet, in seine Übernahmestrategie zu investieren, um weiße Flecken zu füllen./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2022 / 05:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2022 / 05:43 / ET



