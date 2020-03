FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Beiersdorf von 102 auf 98 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterkonzern profitiere in der gegenwärtigen Corona-Krise von einem vier Milliarden Euro schweren Liquiditätspolster, das den Hamburgern eine gewisse strategische Flexibilität ermögliche, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts. Dennoch werde 2020 ein schweres Jahr für die Luxusmarke La Prairie und die Tesa-Sparte./edh/kro



