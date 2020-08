HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Beiersdorf nach Quartalszzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. In der Konsumgütersparte sei es wohl das schlimmste Quartal des Jahrhunderts für den Konzern gewesen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie und verwies auf den Umsatzeinbruch. Dagegen habe sich die Klebstoffstarte Tesa recht gut behauptet. Insgesamt seien die Konsensschätzungen für Beiersdorf deutlich zurückgekommen. Nun lägen seine Prognosen nur noch drei Prozent und nicht mehr über zehn Prozent darunter./gl/edh



