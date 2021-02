HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Beiersdorf anlässlich der jüngst veröffentlichten Jahreszahlen von 94 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Es sei unwahrscheinlich, dass sich nach den angekündigten Wachstumsinvestitionen schnell Resultate zeigten, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Gegenwind durch die steigenden Zinsen belaste insbesondere die Anbieter von Basiskonsumgütern wie etwa Beiersdorf./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2021 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.