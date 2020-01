FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf von 120 auf 119 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Obwohl die Umsatzentwicklung 2019 hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei, sehe er sie als solide an, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erwartet, dass das Strategieprogramm mittelfristig substanzielle Verbesserungen mit sich bringen wird und vergibt daher weiterhin eine Kaufempfehlung./ssc/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 / 10:00 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2020 / 10:06 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.