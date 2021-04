NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit Blick auf einen Wechsel an der Konzernspitze auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Für ein sich nicht so schnell veränderndes Unternehmen komme dieser Wechsel sehr schnell, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der aus dem Amt scheidende Chef Stefan De Loecker habe dieses erst seit zwei Jahren bekleidet. Er, Monteyne, sei allmählich frustriert von einem Unternehmen mit starken Marken, dem es als Investment aber an etwas zu fehlen scheine./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2021 / 17:30 / UTC



