NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 90 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Vor den Jahreszahlen der Hamburger hätten am Markt Hedgefonds auf weitere Margenverluste gesetzt, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Konsumgüterproduzenten. Als diese jedoch ausgeblieben seien, habe ein Short-Squeeze eingesetzt. Als Rückenwind für den Nivea- und Tesa-Hersteller erwiesen sich derweil die Wechselkurse./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 21:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2022 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.