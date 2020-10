LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf nach Quartalszahlen von 115 auf 113 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Ein solides drittes Quartal, aber ein vorsichtiger Ausblick", resümierte Analyst Iain Simpson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Letzteres begründe das niedrigere Kursziel. Beeindruckt habe ihn das Umsatzplus. Die aus eigener Kraft erwirtschafteten Einnahmen hätten den Marktkonsens im Körper- und Hautpflegegeschäft um etwa drei Prozent übertroffen, in der Sparte Klebstoffe sogar um 10 Prozent./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2020 / 18:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.